Dariusz Wołowski: Jutro pierwsze kwalifikacje w sezonie, w sobotę i niedzielę inauguracja Pucharu Świata w Wiśle. Poprzedni sezon Stoch miał kosmiczny...

Apoloniusz Tajner: Jestem pewien, że Kamil i cały zespół są przygotowani do tego sezonu jeszcze lepiej. To nie moja opinia, ale wnioski z rozmów ze Stefanem Horngacherem i Adamem Małyszem.

Zadawaliśmy sobie raczej pytania, czy da się dyspozycję Kamila utrzymać, a pan mówi o polepszeniu.

– Mówię o przygotowaniach, a pan o wynikach. A wyniki są nie do przewidzenia, zależą także od formy rywali. Mogę zagwarantować, że mamy sześciu skoczków, którzy są w stanie walczyć ze światową czołówką. Do piątki: Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula, doskoczył poziomem Kuba Wolny. Wszystkie parametry od motorycznych po techniczne na to wskazują.

Jak to możliwe, przecież przed rokiem Horngacher szykował kadrę do igrzysk w Pjongczangu? To chyba wszystko robił na 100 proc.?