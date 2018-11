– W Lidze Narodów zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę, być może za głęboką. Rywale byli od nas lepsi. Wiemy, że kibice przyzwyczaili się do dobrego. Też chcemy do dobrych zwyczajów wrócić – mówił w Sopocie Robert Lewandowski tuż przed ostatnimi meczami reprezentacji w tym roku. To nie jest dobry czas ani dla niego, ani dla reprezentacji.

Kapitan tak nieskuteczny nie był od dwóch lat. Wówczas nie zdobył bramki w siedmiu meczach kadry z rzędu, jeśli nie trafi także w Gdańsku, wyrówna ten wynik. Reprezentacja czeka natomiast na zwycięstwo od czterech meczów. Ostatnią taką serię przeżywała w 2013 r. Pięciu meczów z rzędu nie wygrała w 2012 r.

Lewandowski, inni piłkarze i selekcjoner słusznie jednak wskazują, że tej drużyny w tym momencie nie było stać na rywalizację z Włochami i Portugalią. Drużyna Adama Nawałki u szczytu formy pewnie by się w najwyższej dywizji Ligi Narodów utrzymała, ale mowa o ekipie, która remisowała z potężnymi jeszcze Niemcami i przeczołgała do 120 minuty Portugalię.