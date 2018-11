Pierwsze w karierze zawody PŚ wygrała pani 3 listopada w Calgary, drugie w ostatnią niedzielę w Salt Lake City. Bardzo efektownie minęła pani mistrzynię olimpijską Suzanne Schulting. Taki manewr da się zaplanować?

– Wszystko dzieje się w ułamkach sekundy, więc jest to raczej instynktowne. W którymś momencie muszę powiedzieć sobie „teraz”, podjąć decyzję. Zrobiłam to na wirażu, choć nie mogę powiedzieć, że tego nie planowałam. Wiedziałam, że Holenderka prowadzi, a ja chciałam wygrać. Czułam, że zwalnia, jej tempo jest dla mnie za słabe. Musiałam zmienić tor jazdy i zaryzykować. Liczyłam się z tym, że jak coś się nie uda, to mogę dostać dyskwalifikację, trudno. Po prostu bardzo chciałam wygrać.

Pierwszy finał w Calgary wydawał się łatwiejszy, prowadzenie od startu do mety.

– Wtedy miałam zacząć mocno, potem zwolnić tempo i przyspieszyć w końcówce. To był jeden ze scenariuszy na tamten finał, udało się go zrealizować w stu procentach. Bardzo byłam z siebie dumna. Podwójna radość – ze złotego medalu i skuteczności.