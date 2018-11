Na konferencji rozpoczynającej zgrupowanie trener Brzęczek mówił o:

Listopadowych meczach

Przed meczem z Portugalią zagramy z Czechami. Ten sparing traktujemy bardzo poważnie. Czechy, biorąc pod uwagę zawodników, to drużyna na bardzo dobrym poziomie. Mają swoje problemy, ale my szykujemy się na trudne spotkanie, z wymagającym rywalem. Pozostanie w pierwszym koszyku przed losowaniem eliminacji Euro 2020 jest dla nas ważne, każdy wie, ile może on dla nas oznaczać.

Składzie

Czekamy na zawodników, niektórzy narzekają na urazy, Robert Lewandowski zgłosił ból kolana, na drobne urazy narzekają Artur Jędrzejczyk i Damian Kądzior. Dopiero gdy zobaczymy, kto przyjedzie i w jakim stanie, zdecydujemy o tym, kto zagra z Czechami i Portugalią. Między tymi dwoma meczami nie planujemy wielu zmian, ale wszystko zależy od tego, jak będą się czuli zawodnicy. Dwa listopadowe mecz będą służyły ocenie kilku piłkarzy. To, co pokazaliśmy w październiku (2:3 z Portugalią, 0:1 z Włochami), nie zadowala nas.