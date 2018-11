Droga powrotu Kubicy do najbardziej prestiżowej klasy wyścigowej świata była długa, ale Polak nigdy jeszcze nie był tak blisko celu. Jak pisze ceniony w branży serwis Autosport.com, Kubica otrzymał od zespołu Williamsa ofertę zostania jednym z dwóch kierowców w przyszłym roku.

Wybrali Roberta Kubicę

Williams to jeden z dwóch zespołów, który nie ogłosił jeszcze składu na przyszły sezon. Miejsce w jednym bolidzie jest zarezerwowane dla 20-letniego debiutanta George'a Russella. W drugim mógłby jeździć Kubica - spekulacje na ten temat trwają od miesięcy. W tym sezonie Polak był kierowcą testowym i rezerwowym Williamsa, ale ani razu nie dostał szansy występu w czymś więcej niż testy i treningi.

W ostatnich tygodniach Williams prowadził negocjacje z kilkoma kierowcami. Zniecierpliwiony Kubica powiedział po Grand Prix Meksyku (28 października), że oczekuje decyzji w ciągu dwóch tygodni. W czwartek szefowa zespołu Claire Williams oznajmiła, że decyzja została podjęta, ale jeszcze jej nie ogłosi. Poza Kubicą do Williamsa przymierzano jeżdżącego w zespole w tym sezonie Rosjanina Sergieja Sirotkina, Meksykanina Estebana Gutierreza (dawniej Sauber i Haas) i Francuza Estebana Ocona (ostatnio Force India). Problemem Polaka był fakt, że nie stał za nim żaden potężny sponsor. Ostatecznie to on miał jednak otrzymać ofertę.