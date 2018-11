To jest, rzecz jasna, kryzys po bawarsku. Wszystkie inne kluby Bundesligi pękałyby z zadowolenia, gdyby po jednej trzeciej sezonu zajmowały drugie miejsce w lidze (z czteropunktową stratą do Borussii), na półmetku Ligi Mistrzów współliderowały grupie, właśnie awansowały do 1/16 Pucharu Niemiec.

Ale to jest Bayern. Hegemon, który wygrał sześć ostatnich edycji Bundesligi, mierzy w zwycięstwo w Lidze Mistrzów i jest jednym z głównych rozgrywających przy powstawaniu zamkniętej SuperLigi.

Ekipa z Allianz Arena wypracowała taką przewagę finansową nad rywalami w kraju, że wymaga się od niej dominacji. Ma też – mimo kilku lat porażek w fazie pucharowej Ligi Mistrzów – rywalizować jak równy z równym z hiszpańskimi gigantami.

Ostatnio monachijscy kibice obserwują jednak drużynę apatyczną, przesuwającą się po boisku bez ładu i składu, ledwie wydzierającą zwycięstwa. Tak było w sobotę z Freiburgiem (1:1), kilka dni temu z czwartoligowym Rödinghausen (2:1) w Pucharze Niemiec i jeszcze wcześniej z Mainz (2:1). W dodatku Bayern obija się między jednym kryzysem a drugim, czasami wywołują go piłkarze, czasami władze.