To trzęsienie ziemi będzie efektem współpracy dziennikarzy „Der Spiegel” ze stroną Football Leaks. Nie wiadomo, kim są jej założyciele, wiadomo, że od kilku lat regularnie ujawniają dokumenty dotyczące szczytów futbolu. Dzięki niej wiemy o oszustwach podatkowych piłkarzy, gigantycznych prowizjach agentów, niejasnych powiązania klubów i firm. Także Football Leaks opublikowało dokumenty dotyczące gwałtu Cristiano Ronaldo.

Football Leaks jest wiarygodne, nikt nigdy nie podważał prawdziwości publikowanych przez stronę dokumentów, o pozwaniu strony do sądu nie wspominając. A mowa o 70 milionach dokumentów, sprawdzonych przez 100 dziennikarzy z 15 krajów.

W piątek „Der Spiegel” opublikował kilka artykułów powstałych dzięki współpracy z Football Leaks. Najważniejsze to:

Koniec Ligi Mistrzów w 2021

Największe europejskie kluby ustaliły, że jesienią 2021 r. wystartuje SuperLiga, czyli zamknięte rozgrywki, niezależne od FIFA i UEFA. Zagrają w nich Real Madryt, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, Milan i Bayern Monachium. Tych jedenaście klubów nie mogłoby z SuperLigi spaść. W pierwszym sezonie doproszone do rozgrywek byłyby Atlético Madryt, Borussia Dortmund, Olympique Marsylia, Inter Mediolan, Roma oraz jeszcze dwa kluby. Wszystkie miałyby wycofać się z rozgrywek krajowych i grać tylko w SuperLidze. Składałaby się ona z 34 kolejek, mecze byłyby rozgrywane we wtorki, środy i soboty. List w sprawie powstania nowych rozgrywek ma zostać podpisany w listopadzie. Oznacza to koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy dzisiaj.