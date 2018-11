Tadeusz Kądziela: W wieku 29 lat wydał pan książkę „Petarda. Historie z młotem w tle” i zapowiedział dwie kolejne, choć sam pomysł na spisanie wspomnień narodził się ponoć spontanicznie. To jak to było?

Paweł Fajdek: Chyba każdy chciałby przeżyć w życiu takie historie, żeby nadawały się na książkę lub film. Ja takie miałem, ale nie spodziewałem się, że można je tak fajnie spisać. Oraz że książka ukaże się tak szybko. Jestem niesamowicie zadowolony z efektu.

Początek książki przypomina klasykę literatury dla dzieci. O małym Pawle łobuziaku, który bez przerwy psoci, ale jest sympatyczny i wszyscy go lubią. Dalsza rozdziały są raczej dla dorosłych.

– Założyłem, że książkę przeczytają ludzie w pewnym wieku, a nie dzieci. One potrzebują motywacji i wsparcia, a nie czytania o tym, że ktoś lubi się zabawić, będąc sportowcem. Jakbym chciał napisać dla nich książkę, to byłby to raczej poradnik. Ale dzieci mają wstręt do czytania, chyba że są to wybitni uczniowie. Jedyną książką, którą sam przeczytałem, było „O psie, który jeździł koleją”. Później ograniczyłem się do lektur szkolnych. Przeczytałem wszystkie – w całości, nie streszczenia. Na tym skończyłem przygodę z książkami – przeczytałem potem jeszcze ze trzy, może cztery.