– Mam nadzieję, że wrócę do dyspozycji, jaką pokazywałem przez większość kariery, czyli do gry na poziomie 10 punktów i 10 zbiórek – mówił „Wyborczej” Gortat przed rozpoczęciem sezonu. Po siedmiu meczach jest daleki od celu. Choć cały czas jest zawodnikiem pierwszej piątki, to po parkiecie biega najmniej od czasów gry w Orlando Magic, gdzie był rezerwowym. W dwóch meczach nie trafił do kosza ani razu. 4,1 punktu oraz 6 zbiórek na mecz to średnie dalekie od tego, do czego przyzwyczaił przez lata gry w Phoenix i Waszyngtonie.

Gortat z przenosinami do Los Angeles wiązał spore nadzieje. – Sprawiły, że czuję się o wiele lepiej – mówił. I z jego mowy ciała po trudnym początku sezonu nie wynika, żeby gorsze statystyki go przejmowały. Bo chyba ma świadomość tego, że grę będzie musiał dostosować do kompletnie innych schematów niż te, do których był przyzwyczajony.