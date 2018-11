– Traktujemy Santiago Solariego, jakby miał zostać z nami do końca sezonu – powiedział obrońca Nacho. W debiucie 42-letni argentyński trener poprowadził Real do zwycięstwa 4:0 w Pucharze Króla nad trzecioligową Melillą. Do enklawy Hiszpanii na wschodnim wybrzeżu Maroka wybrał się nawet prezes Florentino Pérez, by dopilnować drużyny pogrążonej w kryzysie. Doświadczenia wskazywały, że w takiej chwili trzeba zmobilizować wszystkie siły. Jesienią 2009 r., gdy Perez po przerwie wrócił do klubu, piłkarze zlekceważyli w Pucharze Króla trzecioligowy Alcorcón i polegli 0:4. To najczarniejsza data w historii Królewskich.

Powtórki nie było. Madryt odetchnął z ulgą. A nastoletni Brazylijczyk Vinicius, zaliczając dwie asysty, trafił na pierwsze strony dzienników. Choć rywal był z innej półki.

Vinicius to kaprys Péreza. Przed rokiem prezes zrobił z niego najdroższego nastolatka w historii piłki, płacąc Flamengo 45 mln euro. To kolejny dowód, że na Santiago Bernabéu trener nie ma ostatecznego głosu w sprawie transferów. Początkowo plan był taki, że Vinicius będzie dojrzewał w lidze brazylijskiej, by przybyć do Madrytu w 2019 r. Niedawno się okazało, że 18-latek ma zostać jednym z tych, którzy zastąpią Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdobył dla Realu 450 bramek, ale Pérez uznał, że to bardzo dobry interes, by 33-latka sprzedać za 100 mln euro. Część mediów donosiła, że to poróżniło Péreza z trenerem Zinédine’em Zidane’em. Francuz był za tym, by Real sprzedał Walijczyka Garetha Bale’a. I pięć dni po wygranym finale Champions League podał się do dymisji.