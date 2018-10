- Izrael to dynamicznie rozwijająca się reprezentacja. Nic bym jej nie umniejszał przed pierwszym gwizdkiem i na pewno nie czeka nas lekka i przyjemna przeprawa. Mają oni duże umiejętności techniczne, dobrze grają jeden na jeden - przestrzegał przed meczem Paweł Paczkowski, rozgrywający reprezentacji. Polacy w pierwszej połowie zlekceważyli jednak rywali. Mieli słabą, zaledwie 50-procentową skuteczność. Do przerwy rzucili rywalom zaledwie dwanaście bramek. Dla porównania po takim samym okresie Niemcy w środowym meczu w Wetzlar trafili z Izraelem aż dziewiętnaście razy. Co ciekawe, żaden z Polaków do przerwy nie miał 100-procentowej skuteczności. A rzucało ich aż dziewięciu.

W drugiej połowie tylko na chwilę gra Polaków w ofensywie się poprawiła. Pozwoliło to szybko wypracować przewagę (17:14 w 37. minucie). Ale potem Polacy znów stanęli. Słabiutko grali rozgrywający: Adrian Kondratiuk, który po raz kolejny pokazał, że daleko mu do prowadzenia gry w takim stylu jak robili to kilka lat temu Grzegorz Tkaczyk, Tomasz Rosiński czy Bartłomiej Jaszka.