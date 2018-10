Do wypadku doszło po sobotnim meczu Leicester z West Hamem. Śmigłowiec właściciela klubu wystartował z płyty boiska, rozbił się tuż obok stadionowego parkingu. Agencja Reuters, powołując się na źródło w klubie, podała, ze na pokładzie byli Srivaddhanaprabha, jego córka, dwóch pilotów oraz piąta osoba, która nie została jeszcze zidentyfikowana. Oficjalnego komunikatu jeszcze nie ma.

W niedzielę rano kibice składali kwiaty pod stadionem.

61-letni Srivaddhanaprabha był w Leicester uwielbiany. Rozdawał darmowe karnety, miejskiemu szpitalowi przekazał kilka lat temu 2 mln funtów. I doprowadził piłkarzy do największego sukcesu w historii klubu.

Właścicielem Leicester City został w 2010 r. Spłacił olbrzymie długi klubu, sprowadził do niego sponsorów, zainwestował w infrastrukturę. Przybywał do klubu drugoligowego, kilka lat później jego zespół wywołał sensację, jakiej świat nie widział. W 2016 r. typowane do spadku Leicester wyprzedziło Arsenal, Tottenham, Manchester City i zdobyło mistrzostwo kraju. Przed startem sezonu bukmacherzy płacili za pierwsze miejsce Leicester 5 tys. funtów za jednego postawionego. Po tym sukcesie właściciel dał w prezencie każdemu piłkarzowi bmw i8 warte 100 tys. funtów.