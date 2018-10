Dariusz Wołowski: W ostatnich czterech sezonach Legia trzy razy była mistrzem i raz wicemistrzem. Jagiellonia ma 10 razy mniejszy budżet, a aż trzykrotnie w tym czasie stawała na podium.

Dariusz Dziekanowski: Jest dość powodów, żeby Jagiellonię traktować jako fenomen naszej ligi. Jej szefowie rozsądnie gospodarują niedużymi pieniędzmi, transfery są przemyślane, zwykle trafione, to szczególnie ważne w przypadku klubu, gdzie jest duża rotacja. Każdy piłkarz, który się wypromuje i wejdzie na wyższy poziom, wyjeżdża z Białegostoku. A zespół sprowadza nowych i utrzymuje się w czołówce, regularnie bijąc bogatszych. W tym sezonie znów można traktować go jako głównego rywala Legii. Szkoda, że gdy przychodzi do gry w Europie, Jagiellonia nagle się kurczy. Ale to przypadłość powszechna w ekstraklasie.

Czyli dziś w Białymstoku odbędzie się klasyczny mecz na ligowym szczycie?