Sześć zwycięstw z rzędu, w których strzelili aż 26 goli, komplet punktów po dziesięciu kolejkach ligi francuskiej. Tak zaczęło sezon Paris Saint-Germain. A mimo to nikt w Paryżu nie powie, że jest to początek udany.

Katarskim właścicielom PSG nigdy bowiem nie wystarczały triumfy w kraju. Nie po to wydają setki milionów euro i ściągają kolejnych cenionych trenerów, by nasycić się triumfami nad Amiens i Lyonem. Ich celem zawsze była Liga Mistrzów. A tam piłkarze permanentnie zawodzą.

W ostatnich dwóch latach odpadali już w 1/8 finału. Ale za każdym razem nie musieli się martwić o wyjście z grupy. Dwa lata temu zdobyli 15, rok temu – 12 punktów. Teraz zanosi się na to, że do ostatniej kolejki będą musieli walczyć o przetrwanie w rozgrywkach do wiosny. Na półmetku fazy pucharowej mają tylko cztery punkty i zajmują trzecie miejsce.

Kłopoty PSG zaczęły się od niedawnej porażki z Liverpoolem 2:3, pogłębił je środowy remis z Napoli 2:2. Paryżanie przegrywali na Parc des Princes już po półgodzinie i golu Lorenzo Insigne. Potem mieli inicjatywę, oddawali więcej strzałów, ale wyrównali dopiero po przerwie, i to po golu samobójczym. Wówczas dośrodkowanie Thomasa Meuniera przeciął Mário Rui i wpakował piłkę do własnej bramki. Kwadrans przed końcem kolejną bramkę dla gości strzelił Dries Mertens. W samej końcówce wyrównał Angel di Maria..