„Nie mogę się doczekać wizyty i gry w tym pięknym kraju. Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia wkrótce!” – napisał na Twitterze Novak Djoković. Zaplanowanym na 22 grudnia meczem pokazowym pochwalił się także Rafael Nadal. Dwaj najlepsi tenisiści świata udział w King Salman Tennis Cup potwierdzili dzień po informacjach o poćwiartowaniu Jamala Khashoggiego. Publicysta „The Washington Post”, krytyk rządu w Rijadzie, został poćwiartowany na terenie saudyjskiego konsulatu w Stambule. Wybuchł skandal, sprawa od dwóch tygodni nie schodzi z czołówek gazet. O zlecenie politycznego mordu podejrzewane są najważniejsze osoby w kraju. Prezydent USA Donald Trump we wtorek przyznał, że jeśli na saudyjskim dworze ktoś wiedział o morderstwie – musiał to być faktyczny władca Arabii książę Muhammad bin Salman. Nie skłoniło to jednak żadnego z tenisistów do wycofania się z meczu ku czci monarchy, za udział w którym mają dostać po kilka milionów dolarów.