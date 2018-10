Urodziłam się taka, jaka się urodziłam. Chcę tylko biegać. To bezprawie i dyskryminacja – protestowała 28-letnia Semenya, gdy IAAF ogłaszał, że 1 listopada wprowadzi nowe zasady dotyczące sportsmenek z zaburzeniami rozwoju płci. We wtorek lekkoatletyczne władze przesunęły wprowadzenie nowych zasad na 26 marca, licząc, że do tego czasu protest Semenyi rozpatrzy Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS). A jego wyrok wcale nie jest oczywisty.

Zawodniczka z RPA w ostatniej dekadzie zdominowała bieg na 800 m, dwukrotnie zdobywała złoto olimpijskie, trzykrotnie cieszyła się z mistrzostwa świata. Ostatni bieg przegrała ponad trzy lata temu.

IAAF od lat, powołując się na pilnowanie równości szans, sprawdza, czy Semenya wygrywa uczciwie. W 2009 r. wysłała ją na badania płci, które pokazały – co wynika z przecieków, bo oficjalnie wyników nigdy nie ujawniono – że cierpi na hiperandrogenizm. Jej organizm produkuje nienaturalne ilości testosteronu, czyli jednego z męskich hormonów płciowych. Wpływa on na wzrost masy mięśniowej, więc jest używany przez kulturystów – w sporcie olimpijskim to środek dopingujący. U kobiet jego poziom nie przekracza zazwyczaj 3 nanomoli na litr, mężczyźni mają od 10 do 30 nanomoli na litr.