Porażkę ponieśli Niemcy historyczną, bo już szóstą w 2018 r. Tego nie przeżyli jeszcze nigdy.

Do turnieju finałowego Ligi Narodów nie awansują na pewno. Żeby marzyć o utrzymaniu w jej elicie, muszą w listopadzie pokonać odradzającą się Holandię, której w weekend ulegli 0:3. Ale niewykluczone, że nawet to ich nie ocali.

Nacja znana w piłce nożnej przede wszystkim z wygrywania meczów, które są absolutnie nie do wygrania – ze szczególnym uwzględnieniem goli wbijanych w ostatnich sekundach – przeobraziła się w nację, która przegrywa wszystko, co da się przegrać. Ewentualnie mecze trudne do przegrania. Jak wtorkowy. Niemcy wyglądali w Paryżu dobrze, na pewno najlepiej w całym nieszczęsnym roku 2018. Prowadzili do 62. minuty. Po strzeleniu gola nadal nacierali. Świetnie funkcjonowało nowe ustawienie, z trójką środkowych obrońców. A po utracie gola remisowali do 80. minuty, w której sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy – niesłusznie.