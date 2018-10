Kariera w NBA trwa średnio pięć lat. Marcin Gortat zaczyna swój 12. sezon. Gdy się go słucha, czuje się taki entuzjazm, jakby to to był jeden z pierwszych. – Po raz pierwszy od dłuższego czasu cieszę się na start rozgrywek. Przez dwa poprzednie lata w Waszyngtonie niczego takiego nie czułem – mówi Gortat.

Polak latem został przeniesiony z Washington Wizards do Los Angeles Clippers. Wymiana z jego udziałem nie była zaskoczeniem. W Wizards grał od 2013 r., był najstarszym graczem drużyny, jego rola malała, do tego dochodziły tarcia z największą gwiazdą Johnem Wallem. A i w Wizards zdawali sobie sprawę z tego, że to jest ostatnia szansa na to, by na Gortacie coś zyskać – w czerwcu kończy mu się kontrakt, mogli dzięki temu dobić lepszego targu z inną drużyną.

Ale ze słów Polaka wynika, że i on w Waszyngtonie dłużej siedzieć nie chciał. Relacje w drużynie się pogorszyły, Gortata deprymowało to, że jego przebywanie na parkiecie ogranicza się do ułatwiania gry kolegom, a jego rola w ataku jest marginalizowana. – Bardzo potrzebowałem zmiany nie tylko dla kariery, lecz także samopoczucia psychicznego. Na pewno moja sytuacja zmieniła się w porównaniu z poprzednim rokiem, bo byłem gotów rzucić koszykówkę już w Waszyngtonie. Teraz o tym nie myślę – przyznaje Gortat.