„Wolałbym widzieć mojego syna trupem niż homoseksualistą”. „Błąd dyktatury polegał na tym, że torturowała, zamiast zabijać” - te i inne podobne perełki padły z ust lidera brazylijskiej prawicy w ciągu 30 lat jego kariery politycznej. Mimo wszystko deklarujący dziś przywiązanie do demokracji Jair Bolsonaro jest o krok od zwycięstwa w wyborach prezydenckich. W pierwszej turze dostał 46,4 proc. głosów, jego lewicowy rywal Fernando Haddad tylko 28,7 proc. Druga tura odbędzie się 28 października, sondaże wskazują, że 58 proc. Brazylijczyków zagłosuje na Bolsonaro i wybierze go na nowego prezydenta kraju.

Zwolennik tortur i junty

Prawicowego faworyta poparli otwarcie trzej legendarni brazylijscy piłkarze: Ronaldinho, Rivaldo i Cafu. Zszokowało to ich kolegę Juninho Pernambucano, który przypomniał im, że pochodzą z ludu, w jaki więc sposób mogą popierać polityka o skrajnych, prawicowych podglądach. W dodatku prezentującego tak dwuznaczną postawę etyczną. W swojej kampanii postulował łatwiejszy dostęp do broni, zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych, sprzeciw wobec praw dla homoseksualistów. Wiele razy pozytywnie wypowiadał się o rządach junty wojskowej. Jego idolem jest pułkownik Carlos Alberto Brilhante Ustra, któremu udowodniono morderstwa i stosowanie brutalnych tortur wobec przeciwników politycznych w czasach dyktatury 1964-85. Bolsonaro stwierdził też, że Pinochet powinien zabić więcej ludzi, i dodał, że on jest zwolennikiem tortur. „Prawa człowieka to nawóz dla przestępców” - z takim napisem na koszulce pojawił się podczas kampanii. A jego syn Eduardo, deputowany stanu Sao Paulo, paradował z napisem: „Ustra wciąż żyje”.