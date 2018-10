To co najmniej niespodzianka. I to nawet, jeśli pamięta się, że ostatni mundial Anglia skończyła na czwartym miejscu, a Hiszpania odpadła w 1/8 finału. Mistrzowie świata z 2010 r. nie przegrali meczu o stawkę u siebie od 2003 r. (wygrali 34, cztery zremisowali), miesiąc temu pokonali Anglię na Wembley 2:1.

W poniedziałek padli jeszcze przed przerwą po dwóch golach Raheema Sterlinga i trafieniu Marcusa Rashforda. W pierwszej połowie gospodarze byli częściej przy piłce (70:30), wykonali więcej podań (358:136), oddali więcej strzałów (11:5), częściej wykonywali rzuty rożne (5:0), ale bramki zdobywali Anglicy wykorzystujący kolejne błędy hiszpańskiej obrony. Wtedy zanosiło się jeszcze na sensację.

Po przerwie Hiszpanie jednak przycisnęli, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego gola na 1:3 strzelił Paco Alcácer. 25-letni napastnik przeżywa fantastyczny początek sezonu, w czterech meczach Borussii Dortmund strzelił siedem goli, kilka dni temu zdobył dwie bramki w sparingu z Walią. Później gospodarze mieli kolejne szanse (w sumie oddali aż 16 strzałów, sześć celnych), ale drugiego gola strzelili dopiero w ósmej minucie doliczonego czasu, po uderzeniu Sergio Ramosa. Tak czy inaczej pierwszy raz w historii Hiszpanie stracili trzy gole w meczu o stawkę rozgrywanym u siebie.