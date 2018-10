Skandale z udziałem piłkarzy to w Rosji nieodłączny element życia. A to któryś zrobi aferę na lotnisku, a to wyjdzie na jaw, że wydał fortunę na zabawę w modnych kurortach, a to rozbije luksusowy samochód w czasie wyścigu w środku miasta. Większość ekscesów mija bez rozgłosu, bo ludzie przyzwyczaili się, że bogaci mają prawo do ekstrawagancji. A futboliści zaliczają się do finansowej elity, zarabiając rocznie od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro.

Nie jest to nic nowego, bo podobne wydarzenia miały miejsce w czasach budowania komunizmu. Przykładem jest złamana kariera Eduarda Strielcowa, fenomenalnie uzdolnionego zawodnika, którego w latach 50. ubiegłego wieku porównywano do Pelego. Największy gwiazdor radzieckiej piłki został jednak oskarżony o gwałt i po dziwnym procesie skazany na pobyt w łagrze. Gwałt ten uważa się dziś za rzekomy, bo cała afera miała być ustawiona, by ostrzec innych zawodników przed hulaszczym trybem życia. Podobno decyzję o poświęceniu pomocnika Torpeda Moskwa wydał sam Nikita Chruszczow, pierwszy sekretarz partii komunistycznej.