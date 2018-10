Nigdy za sobą nie przepadali, łączyła ich co najwyżej szorstka przyjaźń. Ale to poza boiskiem. Na boisku współpracowali harmonijnie, potrafili stawać w swojej obronie i skakać do oczu faulującym rywalom, czasami wręcz nie mogli bez siebie żyć. Bo od niemal dekady właściwie zawsze obowiązuje reguła, że jeśli reprezentacji Polski ma się powodzić, to muszą o sukces zadbać i obecny kapitan Lewandowski, i poprzedni kapitan Błaszczykowski. Razem. Czy zmierzymy ich sylwetki liczbą fanów na portalach społecznościowych i ogólną rozpoznawalnością, czy rozstrzygającymi akcjami na Euro 2012 lub Euro 2016, zakasowują całą konkurencję.

Choć metrykalnie dzieli ich mniej niż dwa i pół roku, to w czwartek poświętują – jeśli oczywiście obaj zagrają z Portugalią – będąc na zupełnie innym etapie kariery.

Po Lewandowskim, który zdążył już zostać najlepszym strzelcem w dziejach (55 goli, zepchnął ze szczytu tabeli 48 bramek Włodzimierza Lubańskiego), spodziewamy się jeszcze całej wieczności w kadrze – o ile obaj czołowi stachanowcy z przeszłości, Grzegorz Lato i Michał Żewłakow, dobijali do setki w wieku 34 lat, on ledwie minął trzydziestkę, jako atleta perfekcjonista zapowiada się na długowiecznego, zapewne doczeka kolejnego mundialu. Sam zresztą uważa, że biorąc pod uwagę stan zużycia organizmu, jest młodszy, niż wskazuje akt urodzenia. I jeśli utrzyma obecne tempo, wykręci obłędne statystyki, zwłaszcza te snajperskie mogą się okazać niepobijalne przez całe dekady. On nawet w skali kontynentu fruwa już w historycznej czołówce, więcej od niego nastrzelali się dla kraju tylko Cristiano Ronaldo (85 goli), Ferenc Puskás (84), Sándor Kocsis (75), Miroslav Klose (71), Gerd Müller, Robbie Keane (po 68), Zlatan Ibrahimović (62) oraz David Villa (59). Czyli zasadniczo gracze, którzy już się z reprezentacjami porozstawali.