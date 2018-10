Gdyby nie gol Lorenzo Insigne wbity w 90. minucie, neapolitańczycy utrzymaliby wieloletnią, tajemniczą skłonność – oni w lidze włoskiej zapracowali na reputację zespołu uprawiającego futbol wyjątkowo atrakcyjny, a ilekroć rywalizowali międzynarodowo, tracili jakiekolwiek atuty.

Teraz sekundy dzieliły ich od 0:0. Kolejnego, bo ledwie 0:0 wypocili również w Belgradzie, gdzie grali ze słabiutką Crveną Zvezdą. Z takimi wynikami o wyjście z grupy znów byłoby im potwornie trudno. Rywalizują wszak jeszcze z PSG, które rozbiło Serbów 6:1.

Najpierw niemoc próbował przełamać tylko Arkadiusz Milik. On potrzebuje zazwyczaj ułamka sekundy, by oddać strzał – niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje. Dlatego radził sobie nawet w tłoku, który stworzyli liverpoolczycy. A kiedy już Polak uderza, to zazwyczaj precyzyjnie i potężnie, uniemożliwiając bramkarzowi złapanie piłki. Dlatego ilekroć akurat Milik zasadzał się na Alissona, brazylijski golkiper otrzymywał odczuwalne ciosy. I długo tylko Polak zagrażał drużynie gości. Ale w końcu zatracił drapieżność, koszmarnie spudłował, w 68. minucie Carlo Ancelotti odwołał go z boiska.