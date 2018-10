Radosław Leniarski: Rzut z lotu ptaka. Możesz podsumować?

Rafał Majka: Jestem niezadowolony. Początek był dobry – najpierw tygodniowy wyścig w Argentynie, potem w Abu Zabi. Nawet na Tirreno-Adriatico wszystko dobrze się układało. Potem szykowałem się do klasyków, klasyki nie wyszły. Potem szykowałem się do Słowenii, nie wyszło. Potem Tour de France. Pierwszy tydzień fantastyczny, myślałem, że to będzie mój najlepszy Tour de France w karierze. Byłem piąty w klasyfikacji generalnej przed początkiem pierwszych gór. Rewelacja. Ale zapłaciłem za kraksy. Chyba. Właściwie nie jestem pewien, czy za kraksy, czy za brak przygotowania.

Miałem niedawno jedną, zostawiłem część siebie na asfalcie i nie mogłem się ruszać przez trzy dni. Minęło dziesięć dni i wciąż cierpię. Jak wy to robicie, że jedziecie dalej?

– Tego nie widać dokładnie w telewizorze, ale również cierpimy. W tym sezonie miałem osiem kraks. W Tirreno-Adriatico, w Tour de Slovenie, w Tour of California, w Tour de France. Nairo Quintana jak wyrżnął, też tracił 8-10 minut na etapie. Jak wyrżniesz, to jesteś 20-30 proc. słabszy, i to nie jednego dnia, bo przez cały pierwszy tydzień odczuwasz upadek bardzo.