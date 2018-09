To nowa twarz w kadrze, młodzieniec urodzony w 1997 roku, ale eksperci od dawna prognozują, że w przyszłości może się stać najlepszym środkowym globu. A marzenia zaczął realizować w obłędnym tempie. W 2015 roku został mistrzem Europy i mistrzem świata kadetów, w 2016 – mistrzem Europy juniorów, w 2017 – mistrzem świata juniorów, w 2018 – mistrzem świata seniorów. Zostały dwa cele...

– Finał zaczął się od wyrównanej walki, ale nie dlatego, że Brazylia grała jakoś szczególnie dobrze. Po prostu musieliśmy opanować sytuację. Trzeba sobie wreszcie powiedzieć, że na całym turnieju to my pokazaliśmy najlepszą siatkówkę. Po prostu – mówił, gdy odebrał już złoto. – W sukces naprawdę zaczęliśmy wierzyć po przyjeździe do Turynu, zwłaszcza po zwycięstwie nad Serbią. A potem już poszło, pewności siebie przybywało z akcji na akcję. Tajemnica Vitala Heynena? Prosta. Wymaga bardzo, bardzo ciężkiej pracy. Ale to, co osiągnęliśmy, wynika z mieszanki jego wiedzy i naszej skłonności do harówki. Trener trafił też na świetną grupę, ludzi doskonale się rozumiejących.