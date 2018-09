To siatkarska kultura specyficzna. Wychowani w niej zawodnicy występują na mistrzostwach świata lub igrzyskach olimpijskich (nawet wskakują na podium!), zanim zarobią na uprawianiu sportu centa – bo studiują i trenują w drużynach uniwersyteckich. A gdy zostają medalistami czy wręcz multimedalistami, nikt w kraju nie rozpoznaje ich na ulicy. Wysportowani drągale lgną tam do koszykarskiej NBA czy innych gier mających ligi zawodowe. Siatkówka jej nie ma. Zapytałem w biurze prasowym, ilu amerykańskich dziennikarzy przyleciało na mundial: okrągłe zero.

Co w żadnym razie nie oznacza, że czołowi siatkarze z USA pod jakimkolwiek względem niedomagają, że trzeba tam czekać na szczególnie uzdolnione pokolenie, by się liczyć w świecie. Przeciwnie, system edukacji działa doskonale i często wyznacza trendy. Jak teraz – do odbioru serwisu Amerykanie stają często nie we trzech, lecz w czterech chłopa.