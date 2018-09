Włosi stworzyli kapitalną atmosferę, a my ją od pierwszej akcji wytrzymaliśmy, zresztą to przyjemność grać w takiej hali. Pamiętaliśmy o porażce podczas Pucharu Świata [w ostatniej kolejce odebrała Polsce złoto, zdobyli tylko brąz], ale nie chcę używać zbyt dużych słów, mówić o zemście. Po prostu wygraliśmy bardzo ważny mecz.

No i jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn na świecie. Dzisiaj udowodniliśmy, że nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem. Z Amerykanami znamy się świetnie. Graliśmy z nimi wielokrotnie, nie szło nam, to tutaj chyba najlepiej poukładana drużyna. Ale nie położymy się, tylko zrobimy wszystko, co będzie trzeba, żeby wygrać. Powtarzam: Jesteśmy w czwórce, ale to nie jest szczyt naszych marzeń. Chcemy więcej.