4 ZDJĘCIA Polska w półfinale mistrzostw świata (Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta)

Reprezentacja Polski potrzebowała seta, by zagrać o medale mistrzostw świata. Wygrała go w kapitalnym stylu, rozbijając Włochów. O finał zagra ze Stanami Zjednoczonymi uważanymi za głównego faworyta do złota.