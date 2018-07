Za tydzień w Berlinie rozpoczynają się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. To kolejna ważna impreza, w której zabraknie oficjalnej rosyjskiej reprezentacji. Do Niemiec przyjedzie ok. 30 sportowców, lecz tak jak w mistrzostwach świata i igrzyskach wystartują pod tzw. neutralną flagą. Oznacza to, że na strojach nie mogą mieć narodowych symboli, a po zwycięstwie nie zostanie odegrany hymn państwowy.

To konsekwencja zawieszenia federacji za skandale dopingowe. Mimo że od decyzji minęły już trzy lata, sytuacja się nie zmieniła. Przed piątkowym kongresem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) w Buenos Aires pojawiały się nawet przypuszczenia, że rosyjski związek może zostać całkowicie z niej wykluczony.

Rosjanie wciąż łapani na dopingu

Rosyjscy lekkoatleci wciąż bowiem przyjmują niedozwolone środki. W ubiegłym tygodniu na cztery lata zdyskwalifikowani zostali 25-letni wieloboista Władysław Grinczuk i 20-letnia biegaczka Julia Stupina. Pierwszy stosował steryd turinabol, na którym rosyjska lekkoatletyka przez lata opierała sukcesy, co przyznał nawet Walentin Bałachniczew, były szef związku, zdyskwalifikowany dożywotnio.