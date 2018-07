Dariusz Wołowski: Po porażce ze Spartakiem Trnawa 0:2 trener Dean Klafurić wymienił długą listę piłkarzy Legii, którzy grali osłabieni wirusem. I obiecał, że w Trnawie mistrz Polski wygra 3:0, bo jest zespołem lepszym.

Dariusz Dziekanowski: Ten tajemniczy wirus nęka Legię od początku sezonu, a właściwie jeszcze zdecydowanie dłużej. On sprawia, że najbogatszy klub w Polsce notorycznie gra poniżej możliwości. Legia przegrała w tym sezonie trzy z czterech meczów na swoim boisku: z Arką Gdynia w Superpucharze, z Zagłębiem Lubin w lidze i ze Spartakiem w eliminacjach LM. Rywalami nie były więc Borussia Dortmund, Real Madryt czy Sporting Lizbona, ale zespoły o znacznie skromniejszych możliwościach od Legii. Mamy teraz w Polsce modę na rozprawianie o ustawieniach: czy lepsze jest z trójką, czy czwórką obrońców. W Warszawie wygląda to tak, jakby piłkarze nie rozumieli ani jednego, ani drugiego. Chluby nie przynosi to ani im, ani trenerowi Klafuriciowi. W poczynaniach mistrzów Polski nie dostrzegam porządku i myśli przewodniej nie tylko na boisku, ale także w zarządzaniu, planowaniu, wizji. Wszystko dzieje się przypadkiem. Nie ma polityki transferowej, są zakupy dokonywane z dnia na dzień. A może Jose Kante, bo kończy mu się umowa w Płocku, a może Carlitos, bo Wisła Kraków ma kłopoty? A może Eduardo, który dobrym piłkarzem był pięć lat temu? Ten ostatni jest przykładem, jak Legia kupiła historię, czyli napastnika ze wspaniałą przeszłością, ale bez przyszłości. Gra drużyny jest efektem chaosu w klubie.