Polscy kibice powinni się już do takich obrazków przyzwyczaić. Rok w rok najlepsze kluby ekstraklasy ulegają w pucharach zespołom, które mają mniejsze budżety i gorsze stadiony. Właściwie, wtorkową porażkę Legii 0:2 ze Spartakiem Trnawa w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trudno nawet nazwać sensacją. Słowacy rok temu potrafili przetrwać do karnych w dwumeczu z Austrią Wiedeń, Legia w tym czasie odpadała z mołdawskim Sheriffem Tyraspol i kazachską Astaną. A w ostatnich dwóch sezonach drużyny z ligi słowackiej zdobyły niemal tyle samo punktów w rankingu UEFA, ile przedstawiciele ekstraklasy.

Legii został, rzecz jasna, wtorkowy rewanż w Trnawie, ale w tym sezonie drużyna z Warszawy nie zrobiła nic, by uwierzyć w to, że we wtorek odrobi straty. Zwłaszcza że trener Radoslav Látal – wicemistrz Polski z Piastem Gliwice z 2016 r. – stworzył zespół zorganizowany i świadomy swoich ograniczeń. Spartak w Warszawie niczego nie udawał. Skupił się na defensywie i kontrach, wykorzystał błędy Legii przypominającej tego lata przypadkowo złożoną zbieraninę. Trener Dean Klafurić uparł się, by nauczyć piłkarzy taktyki z trójką środkowych obrońców i nie wycofuje się z pomysłu, choć po zmianach obrona mistrzów Polski właściwie przestała istnieć. Z pięciu lipcowych meczów Legia przegrała trzy, pokonała tylko słabiutki irlandzki Cork City. Bilans bramkowy: 7:8. Jak widać, ofensywa nie jest w stanie nadrobić strat spowodowanych przez zawodników odpowiedzialnych za destrukcję.