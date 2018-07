Dziś o 12.30 oficjalnie zostanie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Zadaniem 47-latka będzie podniesienie reprezentacji po katastrofalnym, zakończonym na fazie grupowej mundialu, i awans do Euro 2020. Nowy selekcjoner zadebiutuje 7 września meczem z Włochami w Lidze Narodów.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek po rezygnacji Adama Nawałki sugerował, że następcy szuka za granicą, ale ostatecznie zdecydował się na szkoleniowca, którego doświadczenie w ekstraklasie ogranicza się do 66 meczów. A osiągnięcia – do piątego miejsca z Wisłą Płock w ostatnim sezonie. Jego ostatni poprzednicy albo zdobywali mistrzostwo kraju (Nawałka w 2001 r. dokańczał sezon po Oreście Lenczyku), albo chociaż doprowadzali zespoły do podium (Waldemar Fornalik). Braku doświadczenia nie przykryje fakt, że Brzęczek grał kiedyś w Austrii w jednej drużynie ze Stanisławem Czerczesowem i że trenował go Joachim Löw. Bo zaraz można spytać: a co z tego miały potem Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk albo GKS Katowice, które Brzęczek prowadził? I co będzie z tego miała reprezentacja?