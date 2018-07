Michał Szadkowski: Co mówi o reprezentacji drugie miejsce w PŚ?

Janusz Rozum: Nie można go przeceniać. Polska wysłała do Londynu najsilniejszy możliwy skład, pozostałe drużyny z kontynentu tak poważnie do tych zawodów nie podeszły. Dla Niemców zdecydowanie ważniejsze są mistrzostwa Europy w Berlinie (7-12 sierpnia). Spore luki znaleźlibyśmy też w składzie Francuzów. Najlepsi woleli w tym czasie występować na mityngach, przygotowywać się do ME.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w Londynie polscy lekkoatleci odnieśli nawet więcej zwycięstw, niż można było oczekiwać. Ale zaskakująco dużo było również miejsc szóstych, siódmych. W sumie reprezentacja wypadła dobrze, ale to nie znaczy, że w Berlinie znów okażemy się najlepsi na Starym Kontynencie.

Rozstrzał wyników naszych zwycięzców w Londynie był ogromny. Anita Włodarczyk wykręciła w rzucie młotem najlepszy tegoroczny rezultat na świecie (78,74 m), ale już 16,74 m pierwszego w trójskoku Karola Hoffmanna na ubiegłorocznych mistrzostwach świata nie dałoby mu nawet miejsca w ósemce.