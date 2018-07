W lipcu Villarreal grał sparing z trzecioligowym Hérculesem Alicante. Nikogo by nie zainteresował, gdyby na boisku nie pojawił się 33-letni pomocnik o wzroście 165 cm. Jak napisał „El Pais”, od pierwszej akcji Cazorla odzyskał intymny kontakt z piłką. Traktował ją ze słodyczą i taktem właściwym piłkarzom klasy Andrésa Iniesty czy Davida Silvy. Ci dwaj nigdy nie zostawili go samego. W najgorszych chwilach, gdy po serii operacji Cazorla usłyszał, że będzie inwalidą do końca życia, utrzymywali z nim codzienny kontakt.

Wielkie sukcesy odnosili razem. Na Euro 2008 u Luisa Aragonésa, który zastał hiszpańską kadrę drewnianą, a zostawił murowaną, Cazorla zagrał we wszystkich meczach. W ćwierćfinale z Włochami, który znaczył dla Hiszpanów tyle, co przełamanie bariery niemocy, Santi wykorzystał drugiego karnego. I La Roja pognała po złoto.

Urodził się w Asturii. Jak pisał Cervantes, w średniowiecznej Hiszpanii wszyscy jej mieszkańcy uważali się za szlachtę, bo księstwo oparło się najazdowi Maurów. Za dyktatury generała Franco prowincja straciła historyczną nazwę. Przywrócono ją wraz z demokracją. Dziś tylko 20 proc. mieszkańców zna asturyjski, który nie ma statusu języka oficjalnego. Wokół Asturyjczyków krążą legendy i przesądy. Hiszpanie śmieją się, że mają skórę z neoprenu (kauczuk syntetyczny), by kąpać się w Morzu Kantabryjskim, którego temperatura nie przekracza 15 stopni C.