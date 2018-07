Na 10. etapie z Annecy do Le Grand-Bornand zaskoczył wszystkich lider Belg Greg van Avermaet (BMC). Złoty medalista olimpijski i lider Wielkiej Pętli uciekł razem z kilkoma mocnymi kolarzami – m.in. Belgiem Philippe’em Gilbertem (Quick-Step) i Julianem Alaphilippem (Quick-Step) – i zyskał kilkuminutową przewagę nad grupą faworytów klasyfikacji generalnej. Żaden nie stanowił zagrożenia dla kolarzy grupy Sky – czterokrotnego zwycięzcy Chrisa Froome’a i wicelidera Gerainta Thomasa – oraz Movistar, czyli Nairo Quintany, Mikela Landy i Alejandro Valverde. A także dla szóstego w klasyfikacji generalnej przed 10. etapem Rafała Majki.

Od grupy uciekinierów odskoczył Alaphilippe, który ma solidny sezon. W tym roku 26-letni Francuz wygrał Strzałę Walońską, liczył się w Li?ge–Bastogne–Li?ge, w Amstel Gold, czyli ardeńskich klasykach.

Kilka minut za późniejszym zwycięzcą na tradycyjnej na trasie przełęczy Col de la Colombi?re toczyła się walka najmocniejszych kolarzy. Grupa Sky – głównie Michał Kwiatkowski – dyktowała supermocne tempo w imieniu Froome’a i Thomasa – próbując dokonać selekcji w peletonie. I rzeczywiście kilku kolarzy odpadło, wśród nich Rigoberto Urán, jeden z tych, którzy mieli wielkiego pecha na niedzielnym, trudnym etapie do Roubaix. A wreszcie pękł i Majka – niecały kilometr przed szczytem. Kosztowało go to około minuty straty do najlepszych i spadek w klasyfikacji o siedem miejsc. Dziś trudny etap z metą na szczycie, a jutro wspinaczka po legendarnych 21 serpentynach Alpe d’Huez.