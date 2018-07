Rafał Majka i peleton Tour de France dziś wjadą w Alpy. Wtorkowy etap z Annecy do Le Grand-Bornandv Polak zaczął jako szósty kolarz w klasyfikacji generalnej. Jeszcze nigdy nie kończył płaskiego wstępu do Wielkiej Pętli – zwykle pierwszy tydzień Touru organizatorzy dają w zarząd sprinterom – tak wysoko. Jest przed najlepszymi góralami, do których przecież i on sam należy jako dwukrotny zdobywca tytułu najlepszego wspinacza, trzykrotny zwycięzca pirenejskich i alpejskich etapów.

– Patrzę na Rafała, rozmawiam z nim i widzę, że z każdym dniem staje się coraz pewniejszy siebie – mówi Adam Probosz, komentator Eurosportu, stacji, która po raz pierwszy ma polskie studio na mecie etapów. – A już niedzielny wyścig do Roubaix zakończony bez straty sekund spowodował, że poczuł się szczęśliwy i naprawdę mocny.

Probosz wspomina, że gdy był z grupą BORA-hansgrohe na obozie w górach Sierra Nevada, Majka nie przypominał jeszcze kolarza z niedzielnego etapu. – Partnerzy w grupie byli przekonani o jego klasie; dyrektor sportowy powtarzał Rafałowi to samo; parametry fizjologiczne dowodziły jego mocy, ale on sam nie był do siebie przekonany – wspomina Probosz. – Teraz jest. I tu widzę największą różnicę. A do tego nabrał głębokiej wiary, że stoi za nim, właśnie za nim, zespół. Koledzy zostawili z przodu Petera Sagana samego i rzucili się do pomocy Rafałowi.