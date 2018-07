Co to jest za mistrz

Choć Francja wygrała w niedzielę najcenniejsze piłkarskie trofeum, nie da się napisać, by piłkarze Didiera Deschampsa osiągnęli szczyt możliwości. Raz, że to drużyna bardzo młoda – średnia wieku jedenastki, która zaczęła finał, wynosiła 26 lat i 90 dni. Dwa, że po kilku zawodnikach spodziewamy się więcej, zaczynając od ledwie 20-letniego Kyliana Mbappé, po parę 25-letnich stoperów Varane – Umtiti. Trzy, że na kolejne wielkie turnieje Francja może jednak przywieźć lepszego napastnika niż Olivier Giroud, który z Rosji wyjechał bez gola i celnego strzału. Ważne jest to, że grupa w końcu coś wygrała, że dwa lata po bolesnej porażce w finale Euro 2016 stać ją było na sukces. Wygrywania też trzeba się nauczyć, a Francuzi pojęli, w czym rzecz, bardzo szybko.

Finał, jakiego dawno nie było...

Sześć goli w meczu o złoto nie padło od 1966 r., gdy Anglia po dogrywce pobiła Niemcy 4:2. Jedna drużyna nie strzeliła czterech goli w finale od 1970 r., gdy Brazylia rozbiła Włochy 4:1. Jednej bramki zabrakło Francuzom i Chorwatom, by wyrównać rekordowe osiągnięcie Brazylii i Szwecji z finału w 1958 r. (5:2). Ale i tak, biorąc pod uwagę standardy ostatnich decydujących meczów – w 2014 i 2010 po 90 minutach było 0:0 – w Rosji wydarzyło się coś, czego nikt się nie mógł spodziewać.