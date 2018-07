Na rosyjskim turnieju wszyscy są zasadniczo zgodni: nie porywamy się na wykwintne kombinacje ofensywne, tylko cierpliwie czekamy, aż trafi nam się rzut rożny, rzut wolny albo rzut karny. Po stałych fragmentach gry pada ponad 40 proc. goli, co stanowi odsetek w dziejach mundialu rekordowy, żyli z nich wszyscy uczestnicy – silni, średni i słabi.

Wyłamali się tylko Belgowie. Cała konkurencja nadawała w czerni i bieli, oni grali w technikolorze.

Im się chciało wymyślać akcje, szukać najrozmaitszych dróg prowadzących do bramki. To Belgom zawdzięczamy najbardziej porywający thriller, niezapomnianą podróż od 0:2 do 3:2 z Japonią, rozstrzygnięty dopiero w ostatniej scenie. To oni wyreżyserowali najefektowniejsze natarcie zwieńczone golem, perfekcyjny kontratak w tamtym właśnie meczu 1/8 finału. I bodaj najefektowniejsze pozbawione spełnienia – w dzisiejszym meczu z Anglią, zawierające podanie piętą wizjonera Kevina De Bruyne’a i oddany z woleja strzał jak petarda Thomasa Meuniera.