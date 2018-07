Ależ oni emanują pewnością siebie. Żadnego zachłystywania się samą obecnością w finale, niedzielny mecz należy jeszcze wygrać, Chorwaci umieją grać najlepiej, i to we wszystko.

Kawiarnia na Łubiance udekorowana w przyczepione do kwietników piłki i piłeczki (w stylu retro, biedronki), na stole replika Pucharu Świata, kibice wystrojeni w biało-czerwoną kratkę. Nastrój mundialowych ostatków. Sytuację objaśnia mi 30-latek, który przedstawia się jako bliski kumpel Ivana Strinicia (kiedyś w Napoli, ponoć bez umiaru zachwala talent naszego Piotra Zielińskiego): „Francuzi mają świetnych piłkarzy, nie możemy czuć się faworytami. Ale nasi grają ze sobą bardzo długo, muszą razem wreszcie coś wygrać”.

Tak, skromność Chorwatów sprowadza się do przyznania: szanse są równe. Jakby nie zauważali, że już zaszokowali świat. Zagadnięty kibic uświadamia mi jednak przy okazji, że liderzy jego drużyny istotnie spędzili w reprezentacji wieczność. Kapitan Luka Modrić (niespełna 32 lata, 112 meczów) oraz jego sąsiad ze środka pola Ivan Rakitić (30 lat, 98 meczów) uczestniczyli już w Euro sprzed dekady, gdy przegrywali z nimi Polacy pod przywództwem Leo Beenhakkera. Wkrótce dołączył do nich również strzelec zwycięskiego gola w półfinale z Anglią Mario Mandzukić (32 lat, 88 meczów). Francuzi porównywalne doświadczenie mają tylko w bramce. Hugo Llorisa otaczają głównie młodzi – nawet defensywę tworzą wyłącznie gracze, którym daleko do półmetka kariery.