– Nie zasługujemy na takie traktowanie. Jesteśmy profesjonalistkami, chcemy być szanowane. Futbol również sprawia mi radość, ale musimy ustanowić granicę, po której zaczyna się nękanie – pisała na Instagramie Julieth González Therán z Deutsche Welle. Kiedy Kolumbijka miała wejście w Sarańsku, podbiegł do niej mężczyzna, złapał za pierś i pocałował w policzek. To samo spotkało Argentynkę Agos Laroccę, Francuzkę Kethevane Gorjestani, Szwedkę Malin Wahlberg i Brazylijkę Julię Guimaraes. Ta ostatnia nadawała z Jekaterynburga, gdy ktoś próbował ją pocałować. Uchyliła się i nakrzyczała na mężczyznę. – Nigdy więcej tego nie rób. To nie jest ani grzeczne, ani w porządku – mówiła.

Te sceny zwróciły uwagę na akcję zapoczątkowaną kilka miesięcy temu w Brazylii. Tam „dość” powiedziała Bruna Dealtry z Esporte Interativo. Po kolejnej sytuacji, w której musiała uchylać się przed próbującym ją pocałować kibicem, wraz z koleżankami założyły grupę na WhatsAppie. Dziennikarki dzieliły się tam doświadczeniami. Renata Medeiros przypomniała kogoś, kto wyzwał ją od „dziwek”, gdy miała wejście na żywo. Inne pisały o obłapianiu i całowaniu. To był początek akcji #DeixaElaTrabalhar, czyli „pozwól jej pracować”. Na filmiku, dziś publikowanym m.in. przez agencję Associated Press, Brazylijki mówią: „Wszystkim nam się to przydarzyło. I nie może się już przydarzyć”. – Kobiet na mundialu jest mało. W centrach prasowych ludzie dziwnie na mnie patrzą, czuję się zawstydzona. Przed nami długa droga, ale mam nadzieję, że ruch #DeixaElaTrabalhar pomoże nam zwrócić uwagę na problem – mówi w CNN Brazylijka Amanda Kestelman z GloboEsporte.