Odkrycie warte 65 mln euro

Kiedyś właściwością mundialu było także to, że można było na nim obejrzeć piłkarzy, których nigdzie indziej oglądać się nie dało. Teraz jest inaczej, w telewizji i internecie można obejrzeć rozgrywki ze wszystkich kontynentów, nie zdarza się, by na mistrzostwa dojeżdżał piłkarz zupełnie nieznany. Dlatego historia Benjamina Pavarda jest tak wyjątkowa. Kiedy zaczynały się eliminacje mundialu, prawy obrońca grał w II lidze niemieckiej. Kiedy się kończyły, był już cenionym pierwszoligowcem (w VfB Stuttgart), ale występował tylko we francuskiej młodzieżówce. W seniorach zadebiutował dopiero w listopadzie, pierwszy mecz o punkty zagrał dopiero na mistrzostwach w Rosji. Dziś jest mocnym kandydatem na odkrycie turnieju. Przebił się do powszechnej świadomości po efektownym golu w meczu z Argentyną, we wtorek przetrwał ataki Edena Hazarda. Owszem, belgijski skrzydłowy przeprowadził kilka akcji, owszem, mógł nawet strzelić gola. Ale i Pavard był bliski zdobycia bramki, jeszcze w pierwszej połowie po jego uderzeniu Belgów ratował Thibaut Courtois. Niezależnie od tego, jak Francja skończy mundial, Pavard już został jego zwycięzcą. Stuttgart już dziś dostaje oferty, ale twierdzi, że nie sprzeda go za mniej niż 65 mln euro. Dwa lata temu Niemcy kupili go za pięć.