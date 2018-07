Oni zaskakują, nawet szokują, ponieważ odzwyczailiśmy się od Włochów plądrujących rynek transferowy. W latach 80. i 90. finansowo miażdżyli całą konkurencję, przyciągając niemal wszystkich najlepszych piłkarzy, ale w kolejnej dekadzie zaczęli biednieć, aż dożyliśmy czasów, gdy wypatrują zakupów okazyjnych, a do licytacji z najpoważniejszymi graczami rynku transferowego nawet nie przystępują.

Juventus wydał raz fortunę – ale to był interes wewnątrzwłoski, 90 mln euro na Gonzalo Higuaína wydał zaraz po wyeksportowaniu Paula Pogby do Manchesteru United za rekordowe w Italii 100 mln. Poza tym działał raczej przebiegle, wyławiając graczy o znakomicie korzystnym stosunku ceny do jakości. A teraz ma przelać Madrytowi rekordowe w Italii 120 mln.

Ronaldo wydawał się – jeszcze tydzień temu – absolutnie poza zasięgiem Juve, dla piłkarza wyprawa z kwitnącej ligi hiszpańskiej do przywiędłej ligi włoskiej też powinna być sportową degradacją. A jednak mezaliansu nie ma, ruch wydaje się obopólnie perfekcyjny.