Najpierw usłyszałem, że to źle, że Putin nie przyszedł. – Inaugurację z Arabią Saudyjską oglądał z trybun, bo spodziewał się wygranej. Po wyjściu z grupy na Hiszpanii już go nie było, choć to ważniejszy mecz, bo przewidywał przegraną, a on nie chce być świadkiem rosyjskiej przegranej, to nie w jego stylu. Skoro nie ma go na Chorwacji, to znaczy, że nadal nie wierzy. Jak to wpłynie na piłkarzy? W takich chwilach prezydent powinien być z nami – kręcił głową niepocieszony pan Jewgienij, który powiedział, że jest po prostu urzędnikiem. Od zawsze, zdaje mu się, że już jako dziecko był.

Normalnie ogląda mecze w domu, ale tym razem powaga sytuacji kazała mu być razem z innymi. Perorował 200 m od stacji metra Puszkinskaja przed jednym z tysięcy ekranów oblepionych tłumem zahipnotyzowanych moskwian. Normalnie należących do knajpianych ogródków, teraz współtworzących stadion wielki jak cała rosyjska stolica. Ciżba najgęstsza zebrała się w strefach kibica – na Worobiowych Gorach, wzniesieniu z widokiem na Łużniki, oraz przy stadionie Spartaka, ale patriotyczny jazgot był wszędzie, niemal od świtu. I oczywiście białe, niebieskie oraz czerwone pasy. Mali chłopcy obwiązywali sobie narodowymi barwami hulajnogi, dorosłym paniom zwisały z torebek, panowie szli z płachtami największymi, ogromnymi jak nadzieje.