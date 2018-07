Vida jest podstawowym obrońcą chorwackiej reprezentacji w rosyjskim mundialu. Dotąd wystąpił we wszystkich spotkaniach, strzelając jednego gola. Ważnego, bo w ćwierćfinale z Rosją. W dogrywce pokonał Igora Akinfiejewa, dając swojej drużynie prowadzenie, wykorzystał też rzut karny w konkursie, który dał Chorwacji awans do najlepszej czwórki. Vukojević 55 razy zagrał w kadrze, ale do Rosji nie pojechał.

W sobotni wieczór nagrali krótki film, w którym Vida krzyczy: „Sława Ukrainie”, a Vukojević dodaje „To zwycięstwo dla Dynama i Ukrainy. Chorwacja naprzód”. Obaj przez kilka lat grali w Dynamie Kijów, wygrywając z nim ligę i zdobywając puchar kraju. Vukojević ma za sobą także sezon w Spartaku Moskwa. Wicemistrz Ukrainy chce odkupić Vidę z Besiktasu (jest w nim od stycznia), oferując 5 mln euro.

Pytany o to przez dziennikarzy Vida stwierdził, że to był żart. Na żartach nie zna się jednak FIFA, która wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec 29-letniego stopera. Prawdopodobnie czeka go kara finansowa, bo światowa federacja nie lubi mieszania sportu z polityką. Przekonali się o tym Szwajcarzy Granit Xhaka i Xherdan Shaquiri, którzy po meczu z Serbią ułożyli ręce, symbolizując albańskiego orła. Zapłacili za to po 10 tys. franków kary.