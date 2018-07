Futbol to nie jest prosta gra. Ale Anglicy potrzebowali blisko trzech dekad, by znaleźć kogoś, kto im to powie. Kogoś, kto nie szuka drogi na skróty, tylko podejmuje kolejne wyzwania. Kogoś, kto ogranicza ryzyko kolejnej porażki w karnych, a nie liczy na to, że koszmarna seria po prostu się skończy. Kogoś, kto nieśmiertelną, sięgającą daleko poza boisko ideę „kick & rush” (kopnij i biegnij) poprzedza rozmysłem i planem.

Gareth’a Southgate’a znaleźli przypadkowo. Po zakończonym klęską 1:2 z Islandią Euro 2016 młody szkoleniowiec był co prawda kandydatem na selekcjonera. Stały za nim trzy lata pracy z młodzieżówką i dobra opinia w związku (Football Association). Ale wtedy władze wybrały Sama Allardyce’a. I pewnie szefowałby on reprezentacji do mundialu, gdyby nie to, że niedługo po debiucie „Daily Telegraph” opublikował nagranie, na którym trener zgadza się pomóc biznesmenom w obejściu transferowych przepisów FA. Allardyce został wylany, a do szatni reprezentacji wszedł Southgate. Sukces Anglików prapoczątek ma zatem w przypadku. Ale wszystko, co zdarzyło się w reprezentacji po przybyciu nowego selekcjonera, przypadkowe już nie jest.