- Nie było długich, ciekawych wymian, graliśmy na jedno-dwa uderzenia. Przeciwnicy świetnie serwowali, a my nie trzymaliśmy się swoich schematów. W całym meczu nie przełamaliśmy ich ani razu. To było decydujące, bo return jest najważniejszym uderzeniem na trawie - mówił Kubot, wyraźnie rozczarowany porażką.

Przed rokiem był z Melo niepokonany przez cały sezon na trawie. W tym roku z trzech tytułów obronili tylko jeden - w Halle. W s-Hertogenbosch odpadli w półfinale, a w Wimbledonie - już w II rundzie. Strata 2000 punktów zdobytych przed rokiem spowoduje ich spadek co najmniej na koniec pierwszej dziesiątki rankingu deblistów.

Łukasz Kubot: Musimy wyciągnąć wnioski

Piątkowy mecz od początku do końca był bardzo zacięty. Kubot i Melo wygrali pierwszego seta, ale później w decydujących momentach byli mniej skuteczni. - Nie byliśmy drużyną, która szła po zwycięstwo, chcieliśmy obronić zwycięstwo. Przeciwnicy wiedzieli, że nie mają nic do stracenia, muszą zagrać na sto procent możliwości. I zagrali doskonale, mogę im tylko pogratulować. Porażka będzie nas bolała przez dłuższy czas, ale nie ma co rozpaczać. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej. Czeka nas odpoczynek, regeneracja i przygotowania do turniejów w USA - mówił Kubot.