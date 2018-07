1 ZDJĘCIE Gianluigi Buffon (Fot. Antonio Calanni / AP Photo)

Transfer wręcz nierealny. Zamiast skończyć karierę, 40-letni włoski bramkarz podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain - bodaj najbogatszym klubem świata, wybitnie dla niego egzotycznym. I to z planem wydłużenia go do dwóch sezonów