– Trenowałem bardzo mocno. I długo. Gdy wracałem ze zgrupowania, córeczka nie poznała mnie na lotnisku! – żartował kolarz grupy Bora-Hansgrohe.

Zgrupowanie w hiszpańskim paśmie górskim Sierra Nevada trwało 23 dni. Do tego start w wyścigu Dookoła Słowenii, gdzie Majka zajął szóste miejsce pomimo kraksy na pierwszym etapie. Prawie miesiąc harówki. W środę w trakcie rozmowy był rozluźniony, uśmiechnięty, pewny siebie. Mówił o walce o wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Sprawiał wrażenie kolarza, który nie może doczekać się wyścigu.

Rok temu Majka musiał się wycofać już po dziewiątym etapie po niezwykle bolesnej kraksie. Miał sporo ran otwartych, ubytki skóry i problemy z oddychaniem. – Trudno coś takiego wyrzucić z głowy, ale patrzę już tylko do przodu. W ubiegłym roku byłem chyba za bardzo spięty. Przeżywałem wyścig, planowałem na 10 dni do przodu. To złe podejście. Teraz liczy się tylko następny dzień.