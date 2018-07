Jest jak Chorwacja w miniaturze. Mieści w sobie tragiczną wojenną przeszłość i skażoną korupcją teraźniejszość. Wzrastał w Jugosławii, rozkwitł w Unii Europejskiej. I jest mały. Z 172 cm wzrostu wygląda na boisku jak jego czteromilionowy kraj na mapie Europy.

Były trener Realu Madryt Zinedine Zidane powiedział kiedyś, że dzięki niemu lepiej grają inni. Bo Luka Modrić wprowadza na boisko spokój. Niemal nie traci piłki i precyzyjnie ją podaje. Zawsze. W dodatku ma to coś, co Dennis Bergkamp nazwał „widzeniem przyszłości”. Wie, co wydarzy się za kilka sekund, dlatego decyduje się na zagrania, na które nikt inny by się nie zdecydował.

Jego znaczenia dla zespołu nie pokażą asysty, ani tym bardziej gole. W ostatnim sezonie trafił dla Realu ledwie dwa razy, kolegom dał osiem ostatnich podań. Ale on nie jest od ostatniego podania, tylko od pierwszego. Tego napędzającego akcje, rozmontowującego defensywę, sprawiającego, że w kilka sekund partnerzy mają mnóstwo miejsca i możliwości. Kiedyś po derbach Madrytu Koke powiedział, że z Realu do Atlético nie wziąłby ani Ronaldo, ani Bale’a, ani Benzemy. – Chciałbym Lukę. On pociąga za sznurki sterujące całą drużyną – mówił pomocnik Atlético.