Jeszcze na tydzień przed turniejem zanosiło się na najsmutniejszego Szlema od lat – przynajmniej z perspektywy polskich kibiców. Agnieszka Radwańska nie wyleczyła kontuzji pleców i do Paryża nie przyjechała. Jerzy Janowicz wciąż ma problemy z kolanem i nie wiadomo, kiedy wróci na kort. Pewny start w turnieju głównym miała jedynie Magda Linette. Po raz ostatni Polska była reprezentowana przez jednego singlistę podczas Wimbledonu 2007. Później biało-czerwoni śrubowali rekordy frekwencji – w Wimbledonie 2014 do pierwszej rundy przystąpiło ich siedmioro. Dziś wszyscy się leczą lub odbudowują kariery po kontuzjach. Nie tylko Janowicz i Radwańska, lecz także młodsza siostra Agnieszki Urszula, Katarzyna Piter, Paula Kania i Michał Przysiężny. W Paryżu jest tylko Łukasz Kubot, ale on występuje w deblu. Nie ma już zdrowia do walki na kilku frontach.